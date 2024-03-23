Террористы на "рено" намеренно сбили ребёнка во время побега из "Крокуса"

Убегавшие с места теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске боевики сбили ребёнка. Отец пострадавшего восьмилетнего Ильи Толпыкина Игорь рассказал RT о том, как всё произошло.

По его словам, когда началась стрельба, семья быстро смогла выбраться из зала. Сначала хотели спрятаться в туалете, но потом передумали, что, возможно, и спасло их. Как только все оказались на улице, белый "рено" неожиданно вырулил прямо на них и сбил ребёнка.