Террористы на "рено" намеренно сбили ребёнка во время побега из "Крокуса"
"Рено", на котором террористы бежали из "Крокуса". Фото © SHOT
Убегавшие с места теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске боевики сбили ребёнка. Отец пострадавшего восьмилетнего Ильи Толпыкина Игорь рассказал RT о том, как всё произошло.
По его словам, когда началась стрельба, семья быстро смогла выбраться из зала. Сначала хотели спрятаться в туалете, но потом передумали, что, возможно, и спасло их. Как только все оказались на улице, белый "рено" неожиданно вырулил прямо на них и сбил ребёнка.
"Я осторожно вывел семью из здания, мы побежали на улицу. Дочь и меня он [автомобиль] задел по касательной, у нас небольшие ушибы. Сын получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра. Врачи пока прогнозов не делают. Мы просто просим всех молиться о нём", — рассказал отец мальчика.
Напомним, накануне группа вооружённых террористов зашла внутрь здания Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник". Выйдя из автомобиля, боевики начали палить по всем людям, которые встречались им на пути. Затем они облили зал бензином и подожгли. СК РФ сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков поймали недалеко от украинской границы, куда они планировали бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.