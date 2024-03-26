Террористы не менее шести раз нарушили ПДД, когда гнали из "Крокуса" в сторону Украины

Террористы не менее шести раз нарушили ПДД, когда ехали из "Крокуса" по трассе в сторону Украины. Как узнал Mash, их средняя скорость была за 90 километров в час, а в эпизодах — больше 140 км/ч.

По информации телеграм-канала, сначала террористы выжимали из своего "рено-симбол" максимум и за час дороги собрали штрафов на четыре тысячи рублей. После этого они сбавили скорость, чтобы не привлекать внимания. По всей видимости, так им велел сделать куратор, который обещал открыть "окно" на границе Брянской и Сумской областей. Также боевики значительно превышали скорость около границы Подмосковья и Калужской области.