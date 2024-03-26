Террористы не менее шести раз нарушили ПДД, когда гнали из "Крокуса" в сторону Украины
Mash: Террористы не менее шести раз нарушили ПДД после побега из "Крокуса"
Автомобиль, на котором преступники скрылись из "Крокуса". Фото © Telegram / SHOT
Террористы не менее шести раз нарушили ПДД, когда ехали из "Крокуса" по трассе в сторону Украины. Как узнал Mash, их средняя скорость была за 90 километров в час, а в эпизодах — больше 140 км/ч.
По информации телеграм-канала, сначала террористы выжимали из своего "рено-симбол" максимум и за час дороги собрали штрафов на четыре тысячи рублей. После этого они сбавили скорость, чтобы не привлекать внимания. По всей видимости, так им велел сделать куратор, который обещал открыть "окно" на границе Брянской и Сумской областей. Также боевики значительно превышали скорость около границы Подмосковья и Калужской области.
Террористы ехали в сторону Украины со скоростью более 140 км/ч. Фото © Telegram / Mash
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь. После этого боевики подожгли здание. Жертвами страшного теракта стали 139 человек, ещё 182 пострадали. В связи с трагедией 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Тем же вечером в СИЗО отправили всех четверых нападавших, а на следующий день суд арестовал их пособников — отца и двух сыновей, продавших боевикам использованную в тот страшный вечер машину. А сегодня, 26 марта, в СИЗО на два месяца отправили 32-летнего Алишера Касимова, который сдавал квартиру главарю банды.