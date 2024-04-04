Определились соперники "Динамо" и "Ростова" в полуфинале Кубка России
"Оренбург" победил "Ахмат" и пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России
"Оренбург" одержал победу над "Ахматом" в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России и пробился в следующую стадию. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:0.
Победным для гостей стал автогол защитника грозненцев Милоша Шатара на 88-й минуте.
Согласно жеребьёвке, в полуфинале "Оренбург" встретится с московским "Динамо". В другой паре Пути регионов сыграют "Урал" и "Ростов". Матчи пройдут 16–18 апреля.
В матче РПЛ будущий соперник "Оренбурга" — "Динамо" — уступило "Ростову" с разгромным счётом. Москвичи упустили возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата, оставшись на третьей строчке.
T.me / ФК "Оренбург"