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4 апреля, 20:00

Определились соперники "Динамо" и "Ростова" в полуфинале Кубка России

"Оренбург" победил "Ахмат" и пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России

"Оренбург" одержал победу над "Ахматом" в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России и пробился в следующую стадию. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:0.

Победным для гостей стал автогол защитника грозненцев Милоша Шатара на 88-й минуте.

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Согласно жеребьёвке, в полуфинале "Оренбург" встретится с московским "Динамо". В другой паре Пути регионов сыграют "Урал" и "Ростов". Матчи пройдут 16–18 апреля.

В матче РПЛ будущий соперник "Оренбурга" — "Динамо" — уступило "Ростову" с разгромным счётом. Москвичи упустили возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата, оставшись на третьей строчке.

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T.me / ФК "Оренбург"

Артур Лапсаков
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