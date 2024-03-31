Капитан "Спартака" Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия может продолжить карьеру в Европе, заявил агент футболиста Вадим Шпинёв. По его словам, у спортсмена есть несколько предложений из европейских чемпионатов.

"Рассматриваем предложения из европейских чемпионатов, мы открыты к диалогу. Например, Турция. Абаскаль? Не хочу давать сугубо субъективные комментарии по поводу этого персонажа. О "Спартаке" или хорошо, или никак", — сказал Шпинёв изданию Sport24.

У 30-летнего игрока красно-белых заканчивается контракт в конце сезона, и хотя была возможность продлить его ещё на год, делать этого не стали. В этом сезоне Джикия сыграл в десяти матчах в различных турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.