"Спасибо всем, кто был рядом": Экс-защитник сборной России Кудряшов объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом этом сообщает пресс-служба воронежского "Факела", за который 36-летний защитник выступал в нынешнем сезоне.

"Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы", — приводит пресс-служба команды слова Кудряшова.

За свою карьеру футболист выступал за "Спартак", "Химки", "Томь", "Сочи", "Рубин", "Ростов" "Факел" и другие российские клубы. Кудряшов является четырёхкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России. Кроме того, он успел поиграть за турецкие "Истанбул Башакшехира" и "Антальяспора". За сборную России спортсмен провёл 48 матчей, в которых забил один гол.