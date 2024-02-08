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8 февраля, 14:27

"Спасибо всем, кто был рядом": Экс-защитник сборной России Кудряшов объявил о завершении карьеры

Экс-защитник сборной России Фёдор Кудряшов завершил карьеру в возрасте 36 лет

Фёдор Кудряшов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Фёдор Кудряшов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом этом сообщает пресс-служба воронежского "Факела", за который 36-летний защитник выступал в нынешнем сезоне.

"Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы", — приводит пресс-служба команды слова Кудряшова.

За свою карьеру футболист выступал за "Спартак", "Химки", "Томь", "Сочи", "Рубин", "Ростов" "Факел" и другие российские клубы. Кудряшов является четырёхкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России. Кроме того, он успел поиграть за турецкие "Истанбул Башакшехира" и "Антальяспора". За сборную России спортсмен провёл 48 матчей, в которых забил один гол.

Ранее о завершении профессиональной карьеры объявил 33-летний Алан Дзагоев, выступавший за ЦСКА и "Рубин". По словам футболиста, на это решение повлияли постоянные травмы. Он подчеркнул, что ему становится тяжело морально и физически.

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Наталья Исакова
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