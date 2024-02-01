Бердыев покинул пост главного тренера "Динамо" из Махачкалы — лидера Первой лиги

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Динамо". Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ФК.

"Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера "Динамо". Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке", — отметили там.

В "Динамо" поблагодарили Бердыев за работу и подчеркнули, что уважают его решение. До назначения нового главного тренера Бердыев продолжит готовить клуб к весенней части сезона 2023/2024. Команда является лидером турнирной таблицы Первой лиги сезона 2023/2024 с 37 очками.