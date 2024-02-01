Бердыев покинул пост главного тренера "Динамо" из Махачкалы — лидера Первой лиги
Курбан Бердыев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Динамо". Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ФК.
"Курбан Бердыев принял решение покинуть пост главного тренера "Динамо". Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке", — отметили там.
В "Динамо" поблагодарили Бердыев за работу и подчеркнули, что уважают его решение. До назначения нового главного тренера Бердыев продолжит готовить клуб к весенней части сезона 2023/2024. Команда является лидером турнирной таблицы Первой лиги сезона 2023/2024 с 37 очками.
Как пишет Sport24, Бердыев может продолжить карьеру в Азербайджане.
Как сообщал Лайф, Курбана Бердыева назначили главным тренером махачкалинского "Динамо" в июле 2023 года. В стартовом матче Первой лиги махачкалинское "Динамо" проиграло "Торпедо" со счётом 0:2. До этого 71-летний специалист, в частности, возглавлял "Сочи", "Рубин", "Ростов", казахстанский "Кайрат", иранский "Трактор" и сборную Туркмении.