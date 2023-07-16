Бердыев проиграл первый матч во главе махачкалинского "Динамо"

Московское "Торпедо" одержало победу над "Динамо" из Махачкалы в матче первого тура Первой лиги. Встреча проходила на стадионе "Лужники".

Игра была дебютной для нового главного тренера "Динамо" Курбана Бердыева, но завершилась не в пользу его команды. На 32-й минуте гол забил полузащитник торпедовцев Роман Юзепчук, а на 34-й — нападающий Игорь Лебеденко. Счёт встречи — 2:0 в пользу москвичей.