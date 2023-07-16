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15 июля, 21:05

Бердыев проиграл первый матч во главе махачкалинского "Динамо"

"Торпедо" победило махачкалинское "Динамо" в стартовом матче Первой лиги

<p>Забившие голы торпедовцы Роман Юзепчук и Игорь Лебеденко. Обложка © Кадр из видео VK / <a href="https://vk.com/torpedomoscowfc?w=wall-64198898_205259" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Торпедо" (Москва)</a></p>

Забившие голы торпедовцы Роман Юзепчук и Игорь Лебеденко. Обложка © Кадр из видео VK / ФК "Торпедо" (Москва)

Московское "Торпедо" одержало победу над "Динамо" из Махачкалы в матче первого тура Первой лиги. Встреча проходила на стадионе "Лужники".

Игра была дебютной для нового главного тренера "Динамо" Курбана Бердыева, но завершилась не в пользу его команды. На 32-й минуте гол забил полузащитник торпедовцев Роман Юзепчук, а на 34-й — нападающий Игорь Лебеденко. Счёт встречи — 2:0 в пользу москвичей.

Курбан Бердыев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо"

Курбан Бердыев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо"

Напомним, по итогам прошлого сезона "Торпедо" покинуло Российскую премьер-лигу. Москвичи набрали всего 16 очков и заняли последнее место в турнирной таблице.

Лариса Сафронова
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