Бердыев проиграл первый матч во главе махачкалинского "Динамо"
"Торпедо" победило махачкалинское "Динамо" в стартовом матче Первой лиги
Забившие голы торпедовцы Роман Юзепчук и Игорь Лебеденко. Обложка © Кадр из видео VK / ФК "Торпедо" (Москва)
Московское "Торпедо" одержало победу над "Динамо" из Махачкалы в матче первого тура Первой лиги. Встреча проходила на стадионе "Лужники".
Игра была дебютной для нового главного тренера "Динамо" Курбана Бердыева, но завершилась не в пользу его команды. На 32-й минуте гол забил полузащитник торпедовцев Роман Юзепчук, а на 34-й — нападающий Игорь Лебеденко. Счёт встречи — 2:0 в пользу москвичей.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Торпедо" покинуло Российскую премьер-лигу. Москвичи набрали всего 16 очков и заняли последнее место в турнирной таблице.