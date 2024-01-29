Регион

Уведомления отключены

28 января, 22:37

Артета может покинуть пост главного тренера "Арсенала" по окончании сезона

Sport.es: Артета собирается уйти из "Арсенала" после завершения сезона

Главный тренер английского ФК "Арсенал" Микель Артета. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Главный тренер английского ФК "Арсенал" Микель Артета. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Главный тренер английского ФК "Арсенал" Микель Артета собирается уйти из клуба по окончании текущего сезона. Об этом пишет испанский портал Sport.es.

Согласно договорённости 41-летнего Артеты с владельцами "Арсенала", он может досрочно прекратить контракт. Сам испанец в беседе с окружением признался, что думает о завершении работы в клубе.

Артета возглавляет "Арсенал" с 2019 года. С этого времени команда один раз взяла кубок страны, дважды выиграла Суперкубок Англии. В этом сезоне чемпионата Англии "Арсенал" находится на третьем месте, имея 43 очка после 21 матча.

Скончался лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива
Скончался лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива

Ранее главный тренер ФК "Барселона" Хави рассказал, что в этом году покинет свой пост. На пресс-конференции спортивный функционер заявил, что перестанет тренировать каталонцев по окончании сезона 2023/24. Прежде об аналогичном решении заявил и немецкий специалист Юрген Клопп. Он принял решение покинуть пост главного тренера футбольного клуба "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • арсенал
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров