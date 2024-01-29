Артета может покинуть пост главного тренера "Арсенала" по окончании сезона
Sport.es: Артета собирается уйти из "Арсенала" после завершения сезона
Главный тренер английского ФК "Арсенал" Микель Артета. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Главный тренер английского ФК "Арсенал" Микель Артета собирается уйти из клуба по окончании текущего сезона. Об этом пишет испанский портал Sport.es.
Согласно договорённости 41-летнего Артеты с владельцами "Арсенала", он может досрочно прекратить контракт. Сам испанец в беседе с окружением признался, что думает о завершении работы в клубе.
Артета возглавляет "Арсенал" с 2019 года. С этого времени команда один раз взяла кубок страны, дважды выиграла Суперкубок Англии. В этом сезоне чемпионата Англии "Арсенал" находится на третьем месте, имея 43 очка после 21 матча.
Ранее главный тренер ФК "Барселона" Хави рассказал, что в этом году покинет свой пост. На пресс-конференции спортивный функционер заявил, что перестанет тренировать каталонцев по окончании сезона 2023/24. Прежде об аналогичном решении заявил и немецкий специалист Юрген Клопп. Он принял решение покинуть пост главного тренера футбольного клуба "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона.