Артета может покинуть пост главного тренера "Арсенала" по окончании сезона

Главный тренер английского ФК "Арсенал" Микель Артета собирается уйти из клуба по окончании текущего сезона. Об этом пишет испанский портал Sport.es.

Согласно договорённости 41-летнего Артеты с владельцами "Арсенала", он может досрочно прекратить контракт. Сам испанец в беседе с окружением признался, что думает о завершении работы в клубе.

Артета возглавляет "Арсенал" с 2019 года. С этого времени команда один раз взяла кубок страны, дважды выиграла Суперкубок Англии. В этом сезоне чемпионата Англии "Арсенал" находится на третьем месте, имея 43 очка после 21 матча.