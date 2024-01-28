Хави объявил об уходе из "Барселоны"

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Хави рассказал, что в этом году покинет свой пост. На пресс-конференции спортивный функционер заявил, что перестанет тренировать каталонцев по окончании сезона 2023/24.

"Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня не буду работать в качестве главного тренера "Барселоны", — приводит слова Хави газета Mundo Deportivo.

Помимо этого, он сообщил, что это решение обсуждалось с президентом клуба Жоаном Лапортой и руководством "Барселоны". Хави считает, что команде нужны изменения, и он надеется, что благодаря этому игроки будут свободнее и спокойнее. Также тренер пообещал, что оставшиеся четыре месяца на своём посту выложится по полной, чтобы хорошо завершить текущий сезон.