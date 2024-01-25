"Барселона" и "Реал" вылетели из Кубка Испании

"Барселона" проиграла "Атлетику" из Бильбао в четвертьфинале Кубка Испании и покинула розыгрыш турнира. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:4.

Основное время завершилось ничейным результатом — 2:2. У каталонцев отличились Роберт Левандовский (26-я минута) и Ламин Ямаль (32). В составе хозяев голами отметились Горка Гурусета (1) и Ойан Сансет (49). В дополнительное время победу баскам принесли точные удары Иньяки Уильямса (105+2) и Нико Уильямса (120+1).

Перед этим матчем лидер нынешнего испанского сезона "Жирона" проиграла "Мальорке" и выбыла из турнира. Таким образом, в полуфинал пробились "Мальорка", "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Последний участник определится в паре "Атлетико" – "Севилья".