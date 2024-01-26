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26 января, 11:28

"У меня заканчиваются силы": Юрген Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля"

Клопп решил покинуть пост главного тренера "Ливерпуля" по окончании сезона

Юрген Клопп. Обложка © Пресс-служба "Ливерпуля"

Юрген Клопп. Обложка © Пресс-служба "Ливерпуля"

Немецкий специалист Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера футбольного клуба "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

"Я понимаю, для многих это шок, но я могу постараться объяснить это. Мне нравится в этом клубе абсолютно всё: город, наши болельщики, команда и персонал. Дело в том, что у меня заканчиваются силы, я знаю, что не смогу выполнять свою работу снова и снова", — приводит слова 56-летнего Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

Напомним, Клопп был назначен главным тренером "Ливерпуля" в октябре 2015 года, его контракт рассчитан до 2026-го. Под руководством немца команда выиграла чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сейчас "Ливерпуль" с 28 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. На первом месте идёт лондонский "Арсенал" (19 очков).

Ранее сообщалось, что итальянец Даниеле Де Росси стал новым главным тренером ФК "Рома". Контракт 40-летнего наставника рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Наталья Исакова
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