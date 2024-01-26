"У меня заканчиваются силы": Юрген Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля"

"Я понимаю, для многих это шок, но я могу постараться объяснить это. Мне нравится в этом клубе абсолютно всё: город, наши болельщики, команда и персонал. Дело в том, что у меня заканчиваются силы, я знаю, что не смогу выполнять свою работу снова и снова", — приводит слова 56-летнего Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".