"Спартак" проиграл последней команде РПЛ
"Сочи" победил "Спартак", одержав первую победу в РПЛ с 22 октября 2023 года
Фрагмент матча 24-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком". Обложка © Telegram / ФК "Сочи"
Московский "Спартак" проиграл на выезде футбольному клубу "Сочи" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол на 76-й минуте забил марокканский защитник сочинцев Яхья Аттьят-Алла. Эта победа для клуба из Краснодарского края стала первой с 22 октября 2023 года, когда "Сочи" разгромил "Урал" в Екатеринбурге — 4:1. Кроме того, клуб впервые выиграл под руководством нового главного тренера — испанца Роберта Морено, который тренирует команду с середины декабря. Благодаря победе над "Спартаком" Сочи набрал 18 очков и поднялся с последнего, 16-го места на 15-е, обойдя "Балтику". В следующем туре южане вновь проведут домашний матч — 21 апреля к ним в гости пожалует "Урал".
"Спартак" занимает шестое место с 35 очками. 21 апреля красно-белые сыграют на выезде с "Ростовом". Стоит отметить, что в состав москвичей вернулся португальский защитник Томаш Тавариш, который провёл первый матч с прошлого сезона.
Ранее Life.ru писал, что "Зенит" победил "Балтику" и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня петербуржцы сыграют со своим главным конкурентом — "Краснодаром".