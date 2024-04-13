"Спартак" проиграл последней команде РПЛ

Единственный гол на 76-й минуте забил марокканский защитник сочинцев Яхья Аттьят-Алла. Эта победа для клуба из Краснодарского края стала первой с 22 октября 2023 года, когда "Сочи" разгромил "Урал" в Екатеринбурге — 4:1. Кроме того, клуб впервые выиграл под руководством нового главного тренера — испанца Роберта Морено, который тренирует команду с середины декабря. Благодаря победе над "Спартаком" Сочи набрал 18 очков и поднялся с последнего, 16-го места на 15-е, обойдя "Балтику". В следующем туре южане вновь проведут домашний матч — 21 апреля к ним в гости пожалует "Урал".