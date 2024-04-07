"Зенит" победил "Балтику" и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ

Благодаря победе "Зенит" вышел на первое место в РПЛ, набрав 44 очка. "Балтика" идёт 15-й с 17 очками. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с одним из своих главных конкурентов за первое место — "Краснодаром". Игра состоится 13 апреля. Калининградцы же отправятся в гости к занимающему 12-ю позицию с 20 очками "Ахмату", который сегодня дома проиграл "Локомотиву" со счётом 0:2 — отличились Антон Миранчук (на 21-й с пенальти) и Сергей Пиняев (58-я). При этом грозненцы остались вдесятером после удаления на 19-й минуте боснийского защитника Дарко Тодоровича. Железнодорожники, идущие пятыми с 36 очками, в следующем туре померяются силами с ЦСКА.