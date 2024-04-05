Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 21:14

Главный тренер ФК "Ахмат" Ромащенко покинул пост после вылета из Кубка России

Мирослав Ромащенко. Обложка © Telegram / ФК "Ахмат" Грозный

Мирослав Ромащенко. Обложка © Telegram / ФК "Ахмат" Грозный

Главный тренер грозненского "Ахмата" Мирослав Ромащенко объявил об уходе в отставку после поражения клуба "Оренбургу" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Специалист считает, что таким образом он сможет придать команде импульс для побед в оставшихся девяти матчах этого сезона.

Решение тренер озвучил на пресс-конференции по завершении игры. Ромащенко подчеркнул, что уже согласовал уход с президентом клуба, который принял отставку, сообщила пресс-служба ФК.

"Думаю, это решение будет правильным, с учётом того, что остаётся девять матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдёт на пользу команде", — подытожил тренер.

"Локомотив" победил "Трактор" и увеличил счёт в серии плей-офф КХЛ
"Локомотив" победил "Трактор" и увеличил счёт в серии плей-офф КХЛ

Напомним, что 4 апреля "Ахмат" уступил "Оренбургу" со счётом 0:1 и выбыл из розыгрыша Кубка России. Мяч в свои ворота за две минуты до окончания встречи забил защитник грозненцев Милош Шатар.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ФК Ахмат
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров