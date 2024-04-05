Главный тренер ФК "Ахмат" Ромащенко покинул пост после вылета из Кубка России

Главный тренер грозненского "Ахмата" Мирослав Ромащенко объявил об уходе в отставку после поражения клуба "Оренбургу" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Специалист считает, что таким образом он сможет придать команде импульс для побед в оставшихся девяти матчах этого сезона.

Решение тренер озвучил на пресс-конференции по завершении игры. Ромащенко подчеркнул, что уже согласовал уход с президентом клуба, который принял отставку, сообщила пресс-служба ФК.

"Думаю, это решение будет правильным, с учётом того, что остаётся девять матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдёт на пользу команде", — подытожил тренер.