"Локомотив" победил "Трактор" и увеличил счёт в серии плей-офф КХЛ

Ярославский "Локомотив" одержал победу над "Трактором" во втором домашнем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Голами в составе победителей отличились Артур Каюмов (6-я минута), Мартин Гернат (34-я) и Георгий Иванов (64-я). У челябинцев отметились Виталий Кравцов (7-я) и Илья Карпухин (54-я). Игру пропустил получивший травму в первой встрече вратарь "Трактора" Зак Фукале. Ворота гостей защищал Сергей Мыльников.