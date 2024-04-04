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4 апреля, 19:46

"Локомотив" победил "Трактор" и увеличил счёт в серии плей-офф КХЛ

Ярославский "Локомотив" одержал победу над "Трактором" во втором домашнем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Голами в составе победителей отличились Артур Каюмов (6-я минута), Мартин Гернат (34-я) и Георгий Иванов (64-я). У челябинцев отметились Виталий Кравцов (7-я) и Илья Карпухин (54-я). Игру пропустил получивший травму в первой встрече вратарь "Трактора" Зак Фукале. Ворота гостей защищал Сергей Мыльников.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу "Локомотива". Теперь серия переезжает в Челябинск, где пройдут третий (6 апреля) и четвёртый (8 апреля) матчи.

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Ранее стало известно, что хоккейный ЦСКА вместо Сергея Фёдорова возглавит Илья Воробьёв. Московский клуб, напомним, завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив "Локомотиву" в первом раунде.

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T.me / Хоккейный клуб "Локомотив"

Артур Лапсаков
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