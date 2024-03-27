ПХК ЦСКА объявил о назначении Воробьёва новым главным тренером вместо Фёдорова

Новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА назначен Илья Воробьёв. На посту наставника армейцев он сменит Сергея Фёдорова, сообщает пресс-служба ХК.

"В среду состоялось заседание наблюдательного совета ООО "ПХК ЦСКА", на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне 2023/24. По итогам заседания было принято решение не продлевать трёхлетний контракт с действующим главным тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года. Начиная с сезона 2024/25 ЦСКА возглавит Илья Воробьёв", — говорится в сообщении.

Последним клубом 49-летнего Воробьёва был магнитогорский "Металлург", который он тренировал с 2018 по 2023 год. Также специалист работал в СКА и сборной России. "Магнитка" под руководством Воробьёва стала обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2015/16, а сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2019 года.