Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Ак Барс"

"Должен сказать, что я очень много проработал тренером, мне это очень нравится, это то, от чего я получал удовольствие", — добавил он.

Билялетдинов подчеркнул, что ему будет лучше продолжить работать в хоккее, но в другом формате. Пресс-служба команды уже подтвердила факт его ухода с поста тренера. В нынешнем сезоне "Ак Барс" завершил выступление в первом раунде Кубка Гагарина после поражения от "Автомобилиста" со счётом 1:4. В декабре 2022 года Билялетдинов в третий раз возглавил "Ак Барс" и довёл команду до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА. Билялетдинов также был главным тренером казанского клуба с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год и привёл команду к трём победам в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018).