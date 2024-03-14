"Краснодар" объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера

Новым наставником "Краснодара" официально стал экс-главный тренер клуба Мурад Мусаев. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Мусаев работал в системе "Краснодара" с 2005-го по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го он был главным тренером команды. Последним местом работы наставника был азербайджанский футбольный клуб "Сабах".