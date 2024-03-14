"Краснодар" объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера
Мурад Мусаев официально стал новым главным тренером клуба "Краснодар"
Мурад Мусаев. Обложка © t.me / fckrasnodar
Новым наставником "Краснодара" официально стал экс-главный тренер клуба Мурад Мусаев. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Мусаев работал в системе "Краснодара" с 2005-го по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го он был главным тренером команды. Последним местом работы наставника был азербайджанский футбольный клуб "Сабах".
Как сообщалось ранее, "Краснодар" 13 марта объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем после неудачного старта в весеннем отрезке сезона. Клуб набрал всего одно очко в двух играх РПЛ, уступив первое место в таблице "Зениту", а также вылетел из Кубка России, проиграв "Химкам". Life.ru чуть раньше уже писал, что Мусаев вернулся в кресло главного тренера "Краснодара".