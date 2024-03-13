Ивич покинул пост главного тренера ФК "Краснодар"

"Краснодар" расторг контракт с Владимиром Ивичем. Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни", — сказано в публикации.

Life.ru рассказывал о том, что 2 марта "Краснодар" и казанский ФК "Рубин" провели встречу вничью в игре 19-го тура РПЛ. Финальный счёт — 1:1. Таким образом, была прервана серия из двух побед краснодарского клуба, хотя он и сохранил первое место в турнирном зачёте с 39 очками после 19 встреч.