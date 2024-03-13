Регион

Уведомления отключены

13 марта, 08:09

Ивич покинул пост главного тренера ФК "Краснодар"

Сербский тренер Владимир Ивич. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар" канал

Сербский тренер Владимир Ивич. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар" канал

Серб Владимир Ивич ушёл с должности главного тренера футбольного клуба "Краснодар". Об этом сообщила пресс-служба команды в телеграм-канале.

"Краснодар" расторг контракт с Владимиром Ивичем. Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни", — сказано в публикации.

"Сочи" расстался с Игнатьевым
"Сочи" расстался с Игнатьевым

Life.ru рассказывал о том, что 2 марта "Краснодар" и казанский ФК "Рубин" провели встречу вничью в игре 19-го тура РПЛ. Финальный счёт — 1:1. Таким образом, была прервана серия из двух побед краснодарского клуба, хотя он и сохранил первое место в турнирном зачёте с 39 очками после 19 встреч.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров