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13 марта, 22:25

СМИ раскрыли, кто поведёт "Краснодар" к чемпионству после увольнения Ивича

"Чемпионат.com": Мусаев вернулся в кресло главного тренера "Краснодара"

Новым наставником "Краснодара" стал бывший главный тренер клуба Мурад Мусаев. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на источник.

По данным издания, специалист, возглавлявший команду с 2019 по 2020 год, уже подписал контракт.

Последним местом работы Мусаева был азербайджанский "Сабах".

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Напомним, "Краснодар" 13 марта объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем после неудачного старта в весеннем отрезке сезона. Клуб набрал всего одно очко в двух играх Премьер-лиги, уступив первое место в таблице "Зениту", а также вылетел из Кубка России, проиграв "Химкам".

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t.me / ФК "Краснодар" канал

Артур Лапсаков
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