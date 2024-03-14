СМИ раскрыли, кто поведёт "Краснодар" к чемпионству после увольнения Ивича

Новым наставником "Краснодара" стал бывший главный тренер клуба Мурад Мусаев. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на источник.

По данным издания, специалист, возглавлявший команду с 2019 по 2020 год, уже подписал контракт.

Напомним, "Краснодар" 13 марта объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем после неудачного старта в весеннем отрезке сезона. Клуб набрал всего одно очко в двух играх Премьер-лиги, уступив первое место в таблице "Зениту", а также вылетел из Кубка России, проиграв "Химкам".