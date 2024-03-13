"Всё можно было исправить": Аршавин счёл ошибкой решение "Краснодара" уволить Ивича
Аршавин назвал неожиданным увольнение Владимира Ивича из "Краснодара"
Андрей Аршавин. Фото © ТАСС / Максим Константинов
Увольнение главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича стало неожиданностью для экс-капитана сборной России по футболу, а ныне члена правления петербургского "Зенита" Андрея Аршавина. Об этом он заявил в беседе с "РБК Спорт".
"Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич (владелец ФК "Краснодар". — Прим. Life.ru) готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона", — поделился своим мнением бывший спортсмен.
Об уходе Владимира Ивича, наставника ФК "Краснодар", стало известно сегодня утром. Сербский специалист возглавил "быков" в январе 2023 года. Он был лучшим тренером за всю историю клуба по набранным очкам за один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). Во главе с ним "Краснодар" набирал в среднем 1,9 очка за один матч в лиге.