ЦСКА стал первым полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу
ЦСКА победил "Ростов" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Илья Агапов (63-я минута) и Тамерлан Мусаев (84-я). Первый матч завершился со счётом 1:1.
Соперник армейцев по полуфиналу определится позднее. "Ростов" продолжит борьбу за трофей во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.
Ранее из Кубка России вылетел "Краснодар", уступивший "Химкам" со счётом 0:2. Это второе поражение клуба из Краснодара подряд. В чемпионате России подопечные Владимира Ивича проиграли "Ростову".
T.me / ПФК ЦСКА