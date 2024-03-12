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12 марта, 19:20

ЦСКА стал первым полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу

ЦСКА победил "Ростов" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Илья Агапов (63-я минута) и Тамерлан Мусаев (84-я). Первый матч завершился со счётом 1:1.

Соперник армейцев по полуфиналу определится позднее. "Ростов" продолжит борьбу за трофей во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

ЦСКА благодаря Акинфееву обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:0 в матче РПЛ
ЦСКА благодаря Акинфееву обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:0 в матче РПЛ

Ранее из Кубка России вылетел "Краснодар", уступивший "Химкам" со счётом 0:2. Это второе поражение клуба из Краснодара подряд. В чемпионате России подопечные Владимира Ивича проиграли "Ростову".

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T.me / ПФК ЦСКА

Артур Лапсаков
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