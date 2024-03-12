ЦСКА стал первым полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу

ЦСКА победил "Ростов" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Илья Агапов (63-я минута) и Тамерлан Мусаев (84-я). Первый матч завершился со счётом 1:1.

Соперник армейцев по полуфиналу определится позднее. "Ростов" продолжит борьбу за трофей во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.