ЦСКА благодаря Акинфееву обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:0 в матче РПЛ
Игроки ЦСКА после победы над "Крыльями Советов". Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Московский ЦСКА на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Забить успел лишь Виллиан Роша (3-я и 49-я минуты), а вратарь армейцев Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда. Так, футболист на последних минутах матча отразил 19-й пенальти, что является рекордом соревнований. Также он провёл 250-й матч без пропущенных мячей. В турнирной таблице ЦСКА ныне занимает четвёртое место, набрав 32 очка. "Крылья Советов" идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом". Матч 19-го тура Российской премьер-лиги завершился со счётом 1:1. У армейцев забил Тамерлан Мусаев (81-я минута), а у их оппонентов — Матиас Перес (94-я).