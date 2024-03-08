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8 марта, 15:01

ЦСКА благодаря Акинфееву обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:0 в матче РПЛ

Игроки ЦСКА после победы над "Крыльями Советов". Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Игроки ЦСКА после победы над "Крыльями Советов". Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Забить успел лишь Виллиан Роша (3-я и 49-я минуты), а вратарь армейцев Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда. Так, футболист на последних минутах матча отразил 19-й пенальти, что является рекордом соревнований. Также он провёл 250-й матч без пропущенных мячей. В турнирной таблице ЦСКА ныне занимает четвёртое место, набрав 32 очка. "Крылья Советов" идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

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Ранее ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом". Матч 19-го тура Российской премьер-лиги завершился со счётом 1:1. У армейцев забил Тамерлан Мусаев (81-я минута), а у их оппонентов — Матиас Перес (94-я).

Матвей Константинов
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