ЦСКА благодаря Акинфееву обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:0 в матче РПЛ

Забить успел лишь Виллиан Роша (3-я и 49-я минуты), а вратарь армейцев Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда. Так, футболист на последних минутах матча отразил 19-й пенальти, что является рекордом соревнований. Также он провёл 250-й матч без пропущенных мячей. В турнирной таблице ЦСКА ныне занимает четвёртое место, набрав 32 очка. "Крылья Советов" идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.