Завершивший спортивную карьеру Дзагоев получил работу в ЦСКА

"В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали академии, включая юношеские и молодёжные команды, а также координационная работа", — говорится в сообщении.

Дзагоев, напомним, почти всю свою карьеру провёл в ЦСКА (с 2008 по 2022 год), с армейцами он трижды становился чемпионом России, а также четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В ноябре прошлого года 33-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стала греческая "Ламия". В её составе Дзагоев только дважды выходил на замену.