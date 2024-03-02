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2 марта, 12:22

Завершивший спортивную карьеру Дзагоев получил работу в ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Дзагоев назначен на пост селекционера армейцев

Алан Дзагоев. Обложка © ПФК ЦСКА

Алан Дзагоев. Обложка © ПФК ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев назначен на пост селекционера армейского клуба. Об этом сообщается в телеграм-канале красно-синих.

"В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали академии, включая юношеские и молодёжные команды, а также координационная работа", — говорится в сообщении.

Дзагоев, напомним, почти всю свою карьеру провёл в ЦСКА (с 2008 по 2022 год), с армейцами он трижды становился чемпионом России, а также четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В ноябре прошлого года 33-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стала греческая "Ламия". В её составе Дзагоев только дважды выходил на замену.

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Наталья Исакова
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