Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" проиграл "Ростову"

В команде победителей Мохаммад Мохеби оформил дубль на 25-й и 62-й минуте игры. А у проигравшей команды гол на 66-й минуте забил Джон Кордоба. Не обошлось и без неприятных моментов: на 49-й минуте был удалён нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун, получивший второе предупреждение.