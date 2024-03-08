Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" проиграл "Ростову"
Лидер чемпионата РПЛ "Краснодар" проиграл "Ростову" в матче 20-го тура
Лидер чемпионата РПЛ "Краснодар" проиграл "Ростову" в матче 20-го тура. Обложка © t.me / ФК "Краснодар"
"Краснодар" проиграл "Ростову" в гостевом матче 20-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:2. На матче присутствовало 16 668 болельщиков.
В команде победителей Мохаммад Мохеби оформил дубль на 25-й и 62-й минуте игры. А у проигравшей команды гол на 66-й минуте забил Джон Кордоба. Не обошлось и без неприятных моментов: на 49-й минуте был удалён нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун, получивший второе предупреждение.
На данный момент "Краснодар" находится в топе турнирной таблицы РПЛ, имея 39 очков. У "Ростова", занимающего девятое место, — 27 очков.
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