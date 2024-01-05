"Зенит" собрался зимой украсть у лидера таблицы важного игрока

Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в "Зените". О грядущем переходе футболиста сообщил телеграм-канал ютуб-шоу "Это футбол, брат!".

Дополнительной информации источник не привёл. По данным журналиста Ивана Карпова, петербургский клуб заплатит за 26-летнего игрока 850 тысяч евро, а его контракт будет рассчитан на три с половиной года.