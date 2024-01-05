"Зенит" собрался зимой украсть у лидера таблицы важного игрока
"Это футбол, брат!": Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов перейдёт в "Зенит"
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в "Зените". О грядущем переходе футболиста сообщил телеграм-канал ютуб-шоу "Это футбол, брат!".
Дополнительной информации источник не привёл. По данным журналиста Ивана Карпова, петербургский клуб заплатит за 26-летнего игрока 850 тысяч евро, а его контракт будет рассчитан на три с половиной года.
Ахметов стал игроком "Краснодара" летом 2022 года, перейдя из ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Ранее он выступал за казанский "Рубин".
Напомним, "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. "Зенит" идёт вторым, имея в активе 36 очков. Ранее экс-игрок петербургского клуба и сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему "быки" впервые в истории ушли на зимний перерыв лидерами.
t.me / ФК "Краснодар"