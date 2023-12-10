"Краснодар" выиграл у ЦСКА и завершил год на первом месте в РПЛ
ФК "Краснодар" победил столичный ЦСКА в матче 18-го тура Мир РПЛ со счётом 1:0. Матч состоялся в Краснодаре. Единственный гол был забит Никитой Кривцовым на 90-й минуте.
В итоге "Краснодар" набрал 38 очков, заняв первое место в таблице по итогам тура. Следующий тур начнётся в марте 2024 года. Тогда "Краснодар" примет казанский "Рубин", а ЦСКА сыграет с "Оренбургом".
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Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона 2024/2025. Жеребьёвка пройдёт 8 февраля в Париже, в ней примут участие 54 сборные, в том числе команды Израиля, Украины и Белоруссии.
ТАСС / Ноздрев Степан