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4 января, 22:01

"Зенит" объявил о переходе второго бразильца за день

"Зенит" объявил о переходе бразильского защитника Нино из "Флуминенсе"

Нино. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Нино. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Петербургский "Зенит" объявил о переходе бразильского защитника Нино из "Флуминенсе". Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Контракт с 26-летним игроком действует до конца сезона 2027/28. По данным СМИ, переход игрока обойдётся "Зениту" в общей сумме в шесть миллионов евро.

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"Зенит" объявил о переходе бразильского нападающего Педро из "Коринтианса"

В прошлом сезоне Нино провёл 55 матчей за "Флуминенсе" во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее "Зенит" объявил об аренде защитника Роберта Ренана в "Интернасьонал". Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.

Артур Лапсаков
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