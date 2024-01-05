"Зенит" объявил о переходе второго бразильца за день

Петербургский "Зенит" объявил о переходе бразильского защитника Нино из "Флуминенсе". Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Контракт с 26-летним игроком действует до конца сезона 2027/28. По данным СМИ, переход игрока обойдётся "Зениту" в общей сумме в шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Нино провёл 55 матчей за "Флуминенсе" во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.