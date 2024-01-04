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3 января, 23:20

Защитник "Зенита" Ренан продолжит сезон в Бразилии

"Зенит" объявил об аренде Ренана в "Интернасьонал"

Защитник "Зенита" Роберт Ренан продолжит сезон в Бразилии. Как сообщила пресс-служба петербургской команды, футболист арендован клубом "Интернасьонал" из Порту-Алегри.

Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.

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Ранее Александр Головин пообещал "без вариантов" вернуться в Россию по окончании карьеры в "Монако". По словам 27-летнего спортсмена, в России живут его родные, друзья и знакомые, и это — один из важнейших факторов для футболиста, если речь заходит о том, где ему жить.

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t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Артур Лапсаков
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