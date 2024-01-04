Защитник "Зенита" Ренан продолжит сезон в Бразилии

Ранее Александр Головин пообещал "без вариантов" вернуться в Россию по окончании карьеры в "Монако". По словам 27-летнего спортсмена, в России живут его родные, друзья и знакомые, и это — один из важнейших факторов для футболиста, если речь заходит о том, где ему жить.