Защитник "Зенита" Ренан продолжит сезон в Бразилии
"Зенит" объявил об аренде Ренана в "Интернасьонал"
Защитник "Зенита" Роберт Ренан продолжит сезон в Бразилии. Как сообщила пресс-служба петербургской команды, футболист арендован клубом "Интернасьонал" из Порту-Алегри.
Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.
Ранее Александр Головин пообещал "без вариантов" вернуться в Россию по окончании карьеры в "Монако". По словам 27-летнего спортсмена, в России живут его родные, друзья и знакомые, и это — один из важнейших факторов для футболиста, если речь заходит о том, где ему жить.
Обложка ©
t.me / Футбольный клуб "Зенит"