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4 января, 12:59

"Зенит" объявил о переходе бразильского нападающего Педро из "Коринтианса"

Обложка © VK / ФК "Зенит"

Обложка © VK / ФК "Зенит"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" реализовал право выкупа 17-летнего нападающего Педро из бразильского "Коринтианса", сообщила пресс-служба клуба. Отмечается, что форвард присоединится к команде 12 января и пройдёт медосмотр.

Всего в составе бразильской команды Педро принял участие в 31 матче, забив шесть мячей. Как рассказал портал Transfermarkt, сумма сделки составила около девяти миллионов евро.

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Александра Мышляева
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