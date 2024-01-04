"Зенит" объявил о переходе бразильского нападающего Педро из "Коринтианса"
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Петербургский футбольный клуб "Зенит" реализовал право выкупа 17-летнего нападающего Педро из бразильского "Коринтианса", сообщила пресс-служба клуба. Отмечается, что форвард присоединится к команде 12 января и пройдёт медосмотр.
Всего в составе бразильской команды Педро принял участие в 31 матче, забив шесть мячей. Как рассказал портал Transfermarkt, сумма сделки составила около девяти миллионов евро.
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