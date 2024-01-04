"Зенит" объявил о переходе бразильского нападающего Педро из "Коринтианса"

Всего в составе бразильской команды Педро принял участие в 31 матче, забив шесть мячей. Как рассказал портал Transfermarkt, сумма сделки составила около девяти миллионов евро.

Ранее Александр Головин пообещал "без вариантов" вернуться в Россию по окончании карьеры в "Монако". По словам 27-летнего спортсмена, на родине живут его родные, друзья и знакомые и это один из важнейших факторов для футболиста, если речь заходит о том, где ему жить.