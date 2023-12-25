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25 декабря, 02:10

Аршавин раскрыл, почему "Краснодар" впервые в истории ушёл на зимний перерыв лидером

Аршавин назвал талант тренера Ивича секретом лидерства "Краснодара" в РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" лидирует в таблице Российской премьер-лиги после 18 туров благодаря тренеру команды Владимиру Ивичу. Так успех спортсменов объяснил экс-нападающий сборной РФ Андрей Аршавин.

"Краснодар" вообще всегда неплохо играет, с новым тренером пришла стабильность, за счёт этого они и лидируют", — отметил собеседник "Газеты.ru".

Напомним, что последний матч, который позволил чёрно-зелёным вернуться на первое место перед зимним перерывом, "Краснодар" провёл с ЦСКА. Единственный гол встречи на 90-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов.

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А ранее "быки" временно лишились нападающего из Колумбии Джона Кордобы. Форварда дисквалифицировали на четыре матча из-за оскорбительного жеста в адрес судьи. Он пропустил игры с "Оренбургом" и ЦСКА, а также не сыграет в мартовских матчах с "Рубином" и "Ростовом".

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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Илья Пушкарев
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