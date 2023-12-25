Аршавин раскрыл, почему "Краснодар" впервые в истории ушёл на зимний перерыв лидером
Аршавин назвал талант тренера Ивича секретом лидерства "Краснодара" в РПЛ
Футбольный клуб "Краснодар" лидирует в таблице Российской премьер-лиги после 18 туров благодаря тренеру команды Владимиру Ивичу. Так успех спортсменов объяснил экс-нападающий сборной РФ Андрей Аршавин.
"Краснодар" вообще всегда неплохо играет, с новым тренером пришла стабильность, за счёт этого они и лидируют", — отметил собеседник "Газеты.ru".
Напомним, что последний матч, который позволил чёрно-зелёным вернуться на первое место перед зимним перерывом, "Краснодар" провёл с ЦСКА. Единственный гол встречи на 90-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов.
А ранее "быки" временно лишились нападающего из Колумбии Джона Кордобы. Форварда дисквалифицировали на четыре матча из-за оскорбительного жеста в адрес судьи. Он пропустил игры с "Оренбургом" и ЦСКА, а также не сыграет в мартовских матчах с "Рубином" и "Ростовом".
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова