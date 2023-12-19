Назван самый перспективный российский футболист

Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин заявил, что самый перспективный футболист с российским паспортом — Максим Глушенков.

"Вы сами видите, что уровень клубов в РПЛ усреднился, уехало много сильных легионеров. В этом нет ничего удивительного, российскому футболу такое только на пользу идёт. Каждая команда может обыграть каждую, много молодых российских футболистов сейчас получает больше игровой практики. Кто сейчас самый перспективный российский футболист? Максим Глушенков", — заявил Ларин Legalbet.

Глушенкову 24 года, он выступает за ФК "Локомотив", в который перешёл январе 2023 года из самарских "Крыльев" за €2,6 млн. В этом сезоне он был задействован в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал девять результативных передач.