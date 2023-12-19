Назван самый перспективный российский футболист
Экс-директор "Чертаново" Ларин: Глушенков — самый перспективный футболист
Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин заявил, что самый перспективный футболист с российским паспортом — Максим Глушенков.
"Вы сами видите, что уровень клубов в РПЛ усреднился, уехало много сильных легионеров. В этом нет ничего удивительного, российскому футболу такое только на пользу идёт. Каждая команда может обыграть каждую, много молодых российских футболистов сейчас получает больше игровой практики. Кто сейчас самый перспективный российский футболист? Максим Глушенков", — заявил Ларин Legalbet.
Глушенкову 24 года, он выступает за ФК "Локомотив", в который перешёл январе 2023 года из самарских "Крыльев" за €2,6 млн. В этом сезоне он был задействован в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал девять результативных передач.
А ранее бывший футболист лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что игроки его уровня рождаются в России лишь раз в 50 лет. Об этом он рассказал, рассуждая о том, можно ли воспитать подобного ему спортсмена в академии сине-бело-голубых.