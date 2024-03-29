КХЛ продлила следующий сезон до 31 мая
КХЛ: Новый предельный срок для завершения плей-офф лиги — 31 мая
Советом директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было принято решение о внесении коррективов в существующие сроки проведения чемпионата. Об этом сообщается на сайте турнира.
Крайний срок для окончания турнира впервые в истории назначили на 31 мая. Традиционно плей-офф лиги завершался не позднее конца апреля, после чего игроки отправлялись в состав своих национальных сборных для выступлений на мировом первенстве.
Текущий сезон КХЛ должен завершиться не позднее 29 апреля. Также контрактные соглашения с игроками в лиге на данный момент заключаются до 30 апреля.
Ранее "Автомобилист" выбил СКА из плей-офф КХЛ, отыграв преимущество соперника в две шайбы. В последнем периоде уральцы увеличили давление и сотворили впечатляющий камбэк, завершив встречу со счётом 5:4. Голами у победителей отметились Алексей Бывальцев, Алексей Обидин, Ник Эберт и Алексей Макеев, оформивший дубль. У СКА заброшенными шайбами отличились Марат Хайруллин, Михаил Воробьёв и — дважды — Арсений Грицюк.