КХЛ продлила следующий сезон до 31 мая

Советом директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было принято решение о внесении коррективов в существующие сроки проведения чемпионата. Об этом сообщается на сайте турнира.

Крайний срок для окончания турнира впервые в истории назначили на 31 мая. Традиционно плей-офф лиги завершался не позднее конца апреля, после чего игроки отправлялись в состав своих национальных сборных для выступлений на мировом первенстве.

Текущий сезон КХЛ должен завершиться не позднее 29 апреля. Также контрактные соглашения с игроками в лиге на данный момент заключаются до 30 апреля.