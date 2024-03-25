Волевой камбэк: "Автомобилист" отправил СКА в отпуск в сумасшедшем матче с девятью голами

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" добыл ещё одну волевую победу в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Уральцам на своём льду противостоял петербургский СКА, который тоже имел шансы на успех, но не смог удержать преимущество.

Игра началась для гостей неудачно. К середине встречи армейцы реализовали четыре гола, три из которых были забиты за двухминутный промежуток. "Автомобилист" же записал в свой актив две шайбы. Однако разница в счёте лишь закалила екатеринбуржцев и за оставшееся время они не позволили СКА приумножить результат. В последнем периоде уральцы нарастили темп и перевернули итоги матча великолепным камбэком, завершив встречу со счётом 5:4.

Голами у победителей отметились Алексей Бывальцев, Алексей Обидин, Ник Эберт и Алексей Макеев, оформивший дубль. У СКА заброшенными шайбами отличились Марат Хайруллин, Михаил Воробьёв и — дважды — Арсений Грицюк. "Автомобилист" со счётом в серии 4-1 вышел в полуфинал, где сразится с победителем матча "Металлург" – "Спартак".