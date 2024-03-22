"Трактор" всухую обыграл "Динамо" в серии и первым вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Несмотря на то что хозяева пропустили первыми — в большинстве отличился канадский нападающий бело-голубых Седрик Пакетт — ещё в первом периоде они четырежды поразили ворота гостей. Заброшенные шайбы на счету форвардов Бадди Робинсона (США), Данила Юртайкина, Антона Бурдасова и Джека Родевальда (Канада). Третью и четвёртую шайбы "Динамо" пропустило в меньшинстве. Во втором периоде москвичи приблизились к сопернику — большинство реализовал канадский нападающий Джордан Уил. Он же в третьем периоде сократил счёт до минимума — 4:3. Однако вскоре форвард Максим Шабанов восстановил спокойную для "Трактора" разницу. За полминуты до конца матча канадский нападающий бело-голубых Эрик О'Делл забросил четвёртую шайбу в ворота соперника, установив окончательный счёт на табло.