"Трактор" всухую обыграл "Динамо" в серии и первым вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Фрагмент матча "Трактора" против "Динамо" в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Обложка © Сайт ХК "Трактор"
Челябинский "Трактор" победил московское "Динамо" в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым полуфиналистом. Южноуральцы на своём льду переиграли соперника со счётом 5:4, завершив серию всухую 4-0.
Несмотря на то что хозяева пропустили первыми — в большинстве отличился канадский нападающий бело-голубых Седрик Пакетт — ещё в первом периоде они четырежды поразили ворота гостей. Заброшенные шайбы на счету форвардов Бадди Робинсона (США), Данила Юртайкина, Антона Бурдасова и Джека Родевальда (Канада). Третью и четвёртую шайбы "Динамо" пропустило в меньшинстве. Во втором периоде москвичи приблизились к сопернику — большинство реализовал канадский нападающий Джордан Уил. Он же в третьем периоде сократил счёт до минимума — 4:3. Однако вскоре форвард Максим Шабанов восстановил спокойную для "Трактора" разницу. За полминуты до конца матча канадский нападающий бело-голубых Эрик О'Делл забросил четвёртую шайбу в ворота соперника, установив окончательный счёт на табло.
Ворота хозяев защищал канадский легионер Закари Фукале. У гостей матч начал Илья Коновалов, но после трёх пропущенных шайб его заменил Максим Моторыгин.
Ранее Life.ru сообщал, что Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера казанского "Ак Барса". Общаясь с журналистами, он отметил, что хоть и любит эту работу, но она требует больших сил и эмоций.