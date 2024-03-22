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22 марта, 17:06

"Трактор" всухую обыграл "Динамо" в серии и первым вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Фрагмент матча "Трактора" против "Динамо" в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Обложка © Сайт ХК "Трактор"

Фрагмент матча "Трактора" против "Динамо" в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Обложка © Сайт ХК "Трактор"

Челябинский "Трактор" победил московское "Динамо" в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым полуфиналистом. Южноуральцы на своём льду переиграли соперника со счётом 5:4, завершив серию всухую 4-0.

Несмотря на то что хозяева пропустили первыми — в большинстве отличился канадский нападающий бело-голубых Седрик Пакетт — ещё в первом периоде они четырежды поразили ворота гостей. Заброшенные шайбы на счету форвардов Бадди Робинсона (США), Данила Юртайкина, Антона Бурдасова и Джека Родевальда (Канада). Третью и четвёртую шайбы "Динамо" пропустило в меньшинстве. Во втором периоде москвичи приблизились к сопернику — большинство реализовал канадский нападающий Джордан Уил. Он же в третьем периоде сократил счёт до минимума — 4:3. Однако вскоре форвард Максим Шабанов восстановил спокойную для "Трактора" разницу. За полминуты до конца матча канадский нападающий бело-голубых Эрик О'Делл забросил четвёртую шайбу в ворота соперника, установив окончательный счёт на табло.

Ворота хозяев защищал канадский легионер Закари Фукале. У гостей матч начал Илья Коновалов, но после трёх пропущенных шайб его заменил Максим Моторыгин.

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Никита Никонов
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