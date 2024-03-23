КХЛ перенесла матч между "Спартаком" и "Металлургом" после теракта в "Крокусе"

Четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом" перенесён на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Как сообщили в пресс-службе КХЛ, о новой дате оповестят позднее.

А четвёртая игра серии между екатеринбургским "Автомобилистом" и петербургским СКА состоится сегодня, 23 марта, однако там усилят меры безопасности. Кроме того, все развлекательные активности будут отменены, а сам матч начнётся с минуты молчания, добавили в пресс-службе.