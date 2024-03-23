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23 марта, 08:42

КХЛ перенесла матч между "Спартаком" и "Металлургом" после теракта в "Крокусе"

Игроки "Металлурга" и "Спартака". Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Игроки "Металлурга" и "Спартака". Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом" перенесён на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Как сообщили в пресс-службе КХЛ, о новой дате оповестят позднее.

А четвёртая игра серии между екатеринбургским "Автомобилистом" и петербургским СКА состоится сегодня, 23 марта, однако там усилят меры безопасности. Кроме того, все развлекательные активности будут отменены, а сам матч начнётся с минуты молчания, добавили в пресс-службе.

Запущена горячая линия по выплатам раненым и семьям жертв теракта в "Крокусе"
Запущена горячая линия по выплатам раненым и семьям жертв теракта в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов напала на комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в подмосковном Красногорске, где должен был состояться концерт группы "Пикник". После этого боевики подожгли здание, у него начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 93 человека, ранее также сообщалось о более чем 120 пострадавших. Тем временем в Брянской области задержали четверых террористов, внутри их автомобиля нашли оружие.

Матвей Константинов
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