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7 апреля, 19:05

Дубль Соболева принёс "Спартаку" волевую победу над "Динамо" в матче РПЛ

Александр Соболев оформил дубль в матче с "Динамо" и принёс победу "Спартаку". Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Александр Соболев оформил дубль в матче с "Динамо" и принёс победу "Спартаку". Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Футболисты московского "Спартака" обыграли столичное "Динамо" в матче 23-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-арене" и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей забитыми мячами отметился Александр Соболев, оформивший дубль (74-я и 87-я минуты). У проигравших отличился мексиканский полузащитник Луис Чавес, который реализовал пенальти на пятой минуте.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место с 35 очками. "Динамо" же располагается на третьей строчке, имея в активе 38 очков. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с "Сочи", а бело-голубые отправятся в гости к "Уралу".

Ранее Life.ru сообщал, что "Зенит" победил "Балтику" и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В спину петербуржцам дышат игроки "Краснодара", которые имеют в активе 43 очка. В следующем туре команды сыграют между собой.

ЦСКА разгромил в Москве "Факел" со счётом 4:1 в матче 23-го тура РПЛ
ЦСКА разгромил в Москве "Факел" со счётом 4:1 в матче 23-го тура РПЛ
Наталья Исакова
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