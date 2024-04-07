Дубль Соболева принёс "Спартаку" волевую победу над "Динамо" в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" обыграли столичное "Динамо" в матче 23-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-арене" и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей забитыми мячами отметился Александр Соболев, оформивший дубль (74-я и 87-я минуты). У проигравших отличился мексиканский полузащитник Луис Чавес, который реализовал пенальти на пятой минуте.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место с 35 очками. "Динамо" же располагается на третьей строчке, имея в активе 38 очков. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с "Сочи", а бело-голубые отправятся в гости к "Уралу".