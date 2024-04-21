"Динамо" прервало трёхматчевую серию без побед в РПЛ, разгромив "Пари НН"

Московское "Динамо" обыграло на выезде "Пари Нижний Новгород" в матче 25-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе бело-голубых отличились нападающий Константин Тюкавин (31-я минута), полузащитник Даниил Фомин (44), а также парагвайский защитник Роберто Фернандес (57) и бразилец Битело (66). У хозяев поля единственный гол в конце матча с пенальти забил Николай Калинский (90+1).

Таким образом подопечные Марцела Лички прервали серию из трёх матчей без побед в чемпионате России. Команда из Москвы заработала 41 очко и теперь занимает третье место в турнирной таблице. У нижегородцев же 28 очков и десятая строчка. В следующем туре "Динамо" 24 апреля сыграет с "Оренбургом", "Пари НН" в этот же день сразится с московским "Локомотивом".