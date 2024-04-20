Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 14:14

"Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 25-го тура РПЛ

Футболисты "Рубина" и "Локомотива". Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Футболисты "Рубина" и "Локомотива". Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Казанский футбольный клуб "Рубин" сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на домашнем стадионе татарстанской команды и закончилась со счётом 1:1. У хозяев поля гол забил Валентин Вада (21-я минута), а у гостей отличился Дмитрий Баринов (43-я).

По итогам встречи "железнодорожники" занимают четвёртое место турнирной таблицы, набрав 38 очков. "Рубин" расположился на девятой строчке с 33 очками.

Держался за грудь: Защитник "Ромы" рухнул на поле с приступом в матче с "Удинезе"
Держался за грудь: Защитник "Ромы" рухнул на поле с приступом в матче с "Удинезе"

Ранее сообщалось, что "Урал" обыграл московское "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ. Игра прошла на домашнем поле клуба из Екатеринбурга и закончилась со счётом 2:1.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФК Рубин
  • ФК Локомотив
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров