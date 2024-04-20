"Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 25-го тура РПЛ

Казанский футбольный клуб "Рубин" сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на домашнем стадионе татарстанской команды и закончилась со счётом 1:1. У хозяев поля гол забил Валентин Вада (21-я минута), а у гостей отличился Дмитрий Баринов (43-я).

По итогам встречи "железнодорожники" занимают четвёртое место турнирной таблицы, набрав 38 очков. "Рубин" расположился на девятой строчке с 33 очками.