Держался за грудь: Защитник "Ромы" рухнул на поле с приступом в матче с "Удинезе"

Досрочно завершился матч 32-го тура итальянской Серии А между "Удинезе" и "Ромой". Во втором тайме на газоне оказался защитник последних Эван Н'Дика, после чего матч остановили.

Момент остановки матча "Удинезе" и "Ромы". Видео © Х / Mario ZNA

Необычный инцидент с 24-летним футболистом из сборной Кот-д’Ивуара произошёл во втором тайме. Как можно увидеть на предоставленных кадрах, спортсмен по неизвестной причине упал на газон, держась за грудь.

В результате игрока "Ромы" экстренно госпитализировали. Игра была остановлена на счёте 1:1. Было принято решение о том, что матч будет доигран в другой день. В какой именно, пока не сообщается.