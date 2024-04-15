Держался за грудь: Защитник "Ромы" рухнул на поле с приступом в матче с "Удинезе"
Матч "Удинезе" и "Ромы" остановили из-за госпитализации футболиста Эвана Н'Дика
Досрочно завершился матч 32-го тура итальянской Серии А между "Удинезе" и "Ромой". Во втором тайме на газоне оказался защитник последних Эван Н'Дика, после чего матч остановили.
Момент остановки матча "Удинезе" и "Ромы". Видео © Х / Mario ZNA
Необычный инцидент с 24-летним футболистом из сборной Кот-д’Ивуара произошёл во втором тайме. Как можно увидеть на предоставленных кадрах, спортсмен по неизвестной причине упал на газон, держась за грудь.
В результате игрока "Ромы" экстренно госпитализировали. Игра была остановлена на счёте 1:1. Было принято решение о том, что матч будет доигран в другой день. В какой именно, пока не сообщается.
Ранее Life.ru писал, что в Казани во время матча Открытой любительской лиги по футболу между "Аккумуляторами РФ" и ChessBall умер игрок первой команды. Согласно предоставленным сведениям, в середине встречи мужчине стало плохо и он упал.
Х / Mario ZNA