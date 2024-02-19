В Казани футболист умер прямо во время матча

В Казани во время матча Открытой любительской лиги по футболу между "Аккумуляторами РФ" и ChessBall умер игрок первой команды. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, в середине встречи мужчине стало плохо и он упал.

Футболист любительской команды "Аккумуляторы РФ" потерял сознание во время матча с ChessBall в Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash

Врачи оказали футбролисту первую помощь, на место приехала скорая. Затем футболист пришёл в себя, однако чуть позже снова потерял сознание. При этом игрокам "Аккумуляторов" показалось, что сотрудники скорой не совсем компетентны, поэтому они вызвали ещё одну бригаду, однако мужчину не получилось спасти. В Минздраве Татарстана заявили, что предварительная причина смерти — инфаркт.

По данным "Коммерсанта", речь идёт о 45-летнем Ильшате Садыкове. Матч проходил накануне вечером в манеже "Физра". Согласно неподтверждённой информации из соцсетей, футболист за день до игры отмечал день рождения дочери.