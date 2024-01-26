В Шотландии 16-летнего футболиста парализовало после падения во время матча
В Шотландии 16-летнего футболиста любительского клуба "Роверс" Деклана Макдональда парализовало ниже плеч после неудачного падения во время матча. Об этом сообщается на странице команды в соцсети.
Всё произошло в субботу, 21 января. Скорая доставила спортсмена в больницу, где ему диагностировали перелом шеи. Юноша перенёс 10-часовую операцию.
"Теперь остаётся ждать. По прогнозам, Деклан вряд ли когда-нибудь сможет снова ходить, но мы надеемся, что с помощью реабилитации и физиотерапии он восстановит чувствительность рук и кистей", — сообщили его друзья-футболисты.
А ранее Лайф писал, что 17-летний нападающий ХК "ЭкоНива – Бобров" Венедикт Осипов умер прямо во время тренировки. Оказалось, у спортсмена были проблемы с сердцем.
Freepik / Jcomp