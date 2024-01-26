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26 января, 00:10

В Шотландии 16-летнего футболиста парализовало после падения во время матча

В Шотландии 16-летнего футболиста любительского клуба "Роверс" Деклана Макдональда парализовало ниже плеч после неудачного падения во время матча. Об этом сообщается на странице команды в соцсети.

Всё произошло в субботу, 21 января. Скорая доставила спортсмена в больницу, где ему диагностировали перелом шеи. Юноша перенёс 10-часовую операцию.

"Теперь остаётся ждать. По прогнозам, Деклан вряд ли когда-нибудь сможет снова ходить, но мы надеемся, что с помощью реабилитации и физиотерапии он восстановит чувствительность рук и кистей", — сообщили его друзья-футболисты.

Помощник тренера "Голден Стэйт" Милоевич умер в 46 лет от сердечного приступа
Помощник тренера "Голден Стэйт" Милоевич умер в 46 лет от сердечного приступа

А ранее Лайф писал, что 17-летний нападающий ХК "ЭкоНива – Бобров" Венедикт Осипов умер прямо во время тренировки. Оказалось, у спортсмена были проблемы с сердцем.

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Freepik / Jcomp

Лариса Сафронова
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