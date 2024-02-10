Футболист "Амкала" Куриленко умер после рецидива рака крови Игрок медиафутбольного клуба "Амкал" Никита Куриленко скончался в 31 год 10 февраля, 16:49 Никита Куриленко. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Игрок медиафутбольного клуба "Амкал" и блогер Никита Куриленко, которого поклонники знают по прозвищу Финито, умер в возрасте 31 года после продолжительной борьбы с онкологией. О трагическом событии рассказала супруга Куриленко в телеграм-канале.

"Сегодня утром Никиты не стало. Всё это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он — пример стойкости всем нам", — поделилась она.

В марте 2023 года врачи диагностировали у Куриленко рак крови — острый миелоидный лейкоз. В апреле блогер говорил, что болезнь перешла в стадию ремиссии, но позже заболевание вновь вернулось. Накануне смерти, 9 января, у Куриленко обнаружили пневмонию.

"Амкал" — любительский футбольный клуб из Москвы, где Куриленко играл в статусе полузащитника. Поклонники также знают своего кумира по роликам из YouTube, которые он записывал по компьютерным играм FIFA и Football Manager.

Ранее сообщалось, что в Италии на 80-м году жизни умер лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива. Врачи диагностировали у него сердечный приступ, но спасти не смогли.

Авторы Татьяна Миссуми