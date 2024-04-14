"Динамо" проиграло третий матч подряд в РПЛ, уступив "Уралу"

Первый гол на 10-й минуте игры забил хорватский полузащитник уральцев Даниел Мишкич. На 34-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин восстановил равенство, однако в добавленное ко второму тайму время форвард Алексей Каштанов принёс победу хозяевам. Празднуя, он снял футболку и получил вторую жёлтую карточку, которая трансформировалась в красную.

Таким образом, "Динамо" проиграло уже третий матч подряд, а "Урал" прервал безвыигрышную серию из шести игр. Несмотря на это, бело-голубые с 38 очками сохранили за собой третью позицию в таблице РПЛ. В следующем туре москвичи сыграют в Нижнем Новгороде против "Пари НН" 21 апреля, а идущий на 13-м месте с 23 очками "Урал" отправится в гости к Сочи. Эта встреча состоится в тот же день.