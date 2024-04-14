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14 апреля, 14:24

"Динамо" проиграло третий матч подряд в РПЛ, уступив "Уралу"

"Урал" нанёс "Динамо" поражение со счётом 2:1 в рамках 24-го тура РПЛ по футболу

Фрагмент матча 24-го тура РПЛ между "Уралом" и "Динамо". Фото © Telegram / ФК "Урал"

Фрагмент матча 24-го тура РПЛ между "Уралом" и "Динамо". Фото © Telegram / ФК "Урал"

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл московское "Динамо" в домашнем матче в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Фрагмент матча 24-го тура РПЛ между "Уралом" и "Динамо". Фото © Telegram / ФК "Урал"

Фрагмент матча 24-го тура РПЛ между "Уралом" и "Динамо". Фото © Telegram / ФК "Урал"

Первый гол на 10-й минуте игры забил хорватский полузащитник уральцев Даниел Мишкич. На 34-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин восстановил равенство, однако в добавленное ко второму тайму время форвард Алексей Каштанов принёс победу хозяевам. Празднуя, он снял футболку и получил вторую жёлтую карточку, которая трансформировалась в красную.

Таким образом, "Динамо" проиграло уже третий матч подряд, а "Урал" прервал безвыигрышную серию из шести игр. Несмотря на это, бело-голубые с 38 очками сохранили за собой третью позицию в таблице РПЛ. В следующем туре москвичи сыграют в Нижнем Новгороде против "Пари НН" 21 апреля, а идущий на 13-м месте с 23 очками "Урал" отправится в гости к Сочи. Эта встреча состоится в тот же день.

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А ранее Life.ru писал, что ФК "Оренбург" обыграл "Пари НН" со счётом 3:1 и продлил беспроигрышную серию до шести матчей. В турнирной таблице клуб занимает 12-е место с 26 очками.

Дарья Нарыкова
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