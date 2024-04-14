"Спартак" уволил Абаскаля после поражения последней команде чемпионата
Московский "Спартак" уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера
Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Московский футбольный клуб "Спартак" решил уволить испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере. К ответному гостевому матчу 1/2 финала пути РПЛ Кубка России против "Зенита", который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович", — говорится в сообщении.
35-летний Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые стали бронзовыми призёрами. Контракт испанца с московским клубом рассчитан до конца следующего сезона. В текущем розыгрыше РПЛ красно-белые занимают шестое место с 35 очками. Накануне москвичи проиграли "Сочи", идущему на последней строчке в турнирной таблице.