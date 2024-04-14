"Спартак" уволил Абаскаля после поражения последней команде чемпионата

"Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере. К ответному гостевому матчу 1/2 финала пути РПЛ Кубка России против "Зенита", который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович", — говорится в сообщении.