Триллер в Калининграде: "Балтика" дожала "Крылья Советов" в матче, где всё решилось на последних секундах

Калининградская "Балтика" обыграла самарские "Крылья Советов" в матче 25-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Стоит отметить, что все голы в этой игре были забиты в конце второго тайма. Так, на 84-й минуте отличился чилийский нападающий "Балтики" Анхело Энрике. Однако на второй добавленной минуте полузащитник "Крыльев" Амар Рахманович сравнял счёт, реализовав пенальти. Тем не менее хозяевам поля удалось вырвать победу благодаря голу хавбека Дмитрия Рыбчинского на пятой добавленной минуте.

В турнирной таблице калининградцы занимают 13-е место с 23 очками. У самарского клуба же 36 очков и шестая строчка. В следующем туре "Балтика" 24 апреля сыграет с "Краснодаром", а днём позже "Крылья" померятся силами с воронежским "Факелом".