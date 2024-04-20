Тренер рассказал, что поможет "Зениту" победить соперников в РПЛ

У команды "Зенита" есть всё необходимое, чтобы стать лучшей и завоевать титул чемпионов страны. Главное — не допустить ключевых ошибок, рассказал "Газете.ru" бывший главный тренер "Зенита" и сборной РФ Анатолий Бышовец.

"Зенит" имеет все возможности для того, чтобы в очередной раз добиться чемпионства. Есть совокупность индивидуальностей игроков, к тому же команда имеет опыт, что необходимо для того, чтобы лидировать. Главное в управлении командой — избежать того, о чём Сергей Семак говорит, — недооценки соперника, которой всё-таки "Зенит" грешит", — сообщил Бышовец.

В розыгрыше Российской премьер-лиги "Зенит" набрал 47 очков, что вывело его в лидирующие позиции. Он на четыре балла обогнал "Краснодар", занявший второе место.