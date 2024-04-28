"Балтика" в Калининграде одержала победу над ЦСКА в матче РПЛ

"Балтика" одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Кристиян Бистрович, реализовавший пенальти на 50-й минуте, Алекс Фернандес (77) и Кирилл Капленко (86). Единственный гол армейцев на счету Кирилла Глебова (90).

Калининградцы набрали 26 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. ЦСКА с 38 баллами остался на седьмой строчке. Московский клуб продлил серию без побед в чемпионате до четырёх матчей (две ничьи, два поражения).