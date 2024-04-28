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28 апреля, 20:30

"Балтика" в Калининграде одержала победу над ЦСКА в матче РПЛ

Игроки "Балтики" перед матчем с ЦСКА. Обложка © Telegram / ФК "Балтика"

Игроки "Балтики" перед матчем с ЦСКА. Обложка © Telegram / ФК "Балтика"

"Балтика" одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Кристиян Бистрович, реализовавший пенальти на 50-й минуте, Алекс Фернандес (77) и Кирилл Капленко (86). Единственный гол армейцев на счету Кирилла Глебова (90).

Калининградцы набрали 26 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. ЦСКА с 38 баллами остался на седьмой строчке. Московский клуб продлил серию без побед в чемпионате до четырёх матчей (две ничьи, два поражения).

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Ранее в 26-м туре "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в московском дерби со счётом 3:2. После этого красно-белые взобрались на четвёртую строчку в таблице, опередив железнодорожников, опустившихся на пятое место.

Артур Лапсаков
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