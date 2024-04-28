"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в московском дерби
ФК "Спартак" победил ФК "Локомотив" со счётом 3:2 в матче 25-го тура РПЛ
"Спартак" обыграл "Локомотив" со счётом 3:2 в матче 25-го тура РПЛ. Фото © ТАСС / Сандурская Софья
Московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" завершилось в пользу красно-белых. Железнодорожники уступили команде исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича со счётом 3:2 в матче 26-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл на домашнем стадионе "Спартака" — "Лукойл-арене". У победителей забитыми мячами отметились Тео Бонгонда (44-я минута, пенальти), Хесус Медина (56) и Даниил Хлусевич (67). В составе "Локомотива" по голу удалось забить Тимуру Сулейманову (51) и Владиславу Сарвели (71).
"Локомотив" с 3 марта шёл на серии без поражений, одержав две победы и четыре раза сыграв вничью.
После волевой победы "Спартак" взобрался на четвёртую строчку в чемпионате, набрав 42 очка. "Локомотив" расположился на пятом месте с 41 очком в активе. В следующем туре красно-белые встретятся с "Пари Нижний Новгород", а железнодорожники на следующий день принимают в гостях "Ростов".
Болельщики обожают футбольные дерби, в которых обе команды рвутся к воротам соперника, чтобы вывести свой коллектив вперёд. Следствием таких игр зачастую становится крупный счёт, как в этой игре. Однако предыдущий матч московских команд "Спартак" и ЦСКА прошёл без забитых мячей. Встреча красно-белых с армейцами впервые за 21 год закончилась нулями на табло.