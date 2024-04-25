ЦСКА и "Спартак" впервые с 2003 года обошлись без голов в дерби
ЦСКА и "Спартак" сыграли 0:0 впервые за 21 год
ЦСКА (Москва) — "Спартак" (Москва). Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Команды ЦСКА и "Спартак" впервые с 2003 года не забили голы в дерби. Матч прошёл на домашнем поле ЦСКА, завершившись нулевой ничьей.
Мяч на 25-й минуте оказался в руках нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, находившегося в своей штрафной площади. Главный судья Василий Казарцев не назначил пенальти, а также не стал смотреть повтор. Команды получили по одному очку. ЦСКА находится на седьмой позиции в таблице, "Спартак" — на пятой.
Ранее в Кубке РФ по футболу прошла жеребьёвка полуфинальных игр Пути регионов. Столичный "Спартак" сыграет с "Динамо", "Ростов" с "Балтикой". Потом ЦСКА и "Зенит". Игры состоятся с 30 апреля по 2 мая.