ЦСКА и "Спартак" впервые с 2003 года обошлись без голов в дерби

Команды ЦСКА и "Спартак" впервые с 2003 года не забили голы в дерби. Матч прошёл на домашнем поле ЦСКА, завершившись нулевой ничьей.

Мяч на 25-й минуте оказался в руках нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, находившегося в своей штрафной площади. Главный судья Василий Казарцев не назначил пенальти, а также не стал смотреть повтор. Команды получили по одному очку. ЦСКА находится на седьмой позиции в таблице, "Спартак" — на пятой.