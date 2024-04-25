Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 20:51

ЦСКА и "Спартак" впервые с 2003 года обошлись без голов в дерби

ЦСКА и "Спартак" сыграли 0:0 впервые за 21 год

ЦСКА (Москва) — "Спартак" (Москва). Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

ЦСКА (Москва) — "Спартак" (Москва). Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Команды ЦСКА и "Спартак" впервые с 2003 года не забили голы в дерби. Матч прошёл на домашнем поле ЦСКА, завершившись нулевой ничьей.

Мяч на 25-й минуте оказался в руках нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, находившегося в своей штрафной площади. Главный судья Василий Казарцев не назначил пенальти, а также не стал смотреть повтор. Команды получили по одному очку. ЦСКА находится на седьмой позиции в таблице, "Спартак" — на пятой.

Сразу 14 игроков "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом" в Грозном
Сразу 14 игроков "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом" в Грозном

Ранее в Кубке РФ по футболу прошла жеребьёвка полуфинальных игр Пути регионов. Столичный "Спартак" сыграет с "Динамо", "Ростов" с "Балтикой". Потом ЦСКА и "Зенит". Игры состоятся с 30 апреля по 2 мая.


Анатолий Симоненко
  • Новости
  • цска
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров